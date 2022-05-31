В Анталье перевернулся автобус с туристами

На турецком курорте Анталья перевернулся автобус, в котором, предположительно, находились российские туристы. Об этом сообщает агентство Demirören.

По данным издания, транспортное средство попало в ДТП в районе Чамъюва уезда Кемер. Водитель автобуса, перевозивший путешественников в Демре, не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

В результате аварии пострадали 11 туристов и водитель, они направлены в больницу. К месту происшествия выехали медики и полиция.

В настоящий момент Генконсульство России в Анталье выясняет обстоятельства инцидента, передает ТАСС. «Занимаемся проверкой информации, ждем официальной информации от местных властей», — заявили в дипмиссии.