В Туту.ру рассказали, какие авиабилеты подешевели сильнее всего

В сервисе поездок и путешествий Туту.ру составили рейтинг авиабилетов по России на период с с 1 июня по 31 августа, цена которых сильнее всего снизилась. Он поступил в "Газету.Ru".

В список вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 16% до 41%. Первое место занял рейс "Санкт-Петербург - Якутск" - цена на него упала на 41%.

На ту же долю снилась стоимость перелета по маршруту "Ленск - Иркутск". Цена на билеты на рейсы "Южно-Сахалинск - Владивосток" и "Магадан - Кепервеем" упала на 31%. Добраться самолетом из Южно-Сахалинска в Благовещенск стало на 30% дешевле.