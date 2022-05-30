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1 час назад

В Туту.ру рассказали, какие авиабилеты подешевели сильнее всего

Газета.Ru

В сервисе поездок и путешествий Туту.ру составили рейтинг авиабилетов по России на период с с 1 июня по 31 августа, цена которых сильнее всего снизилась. Он поступил в "Газету.Ru".

В Туту.ру рассказали, какие авиабилеты подешевели сильнее всего
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В список вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 16% до 41%. Первое место занял рейс "Санкт-Петербург - Якутск" - цена на него упала на 41%.

На ту же долю снилась стоимость перелета по маршруту "Ленск - Иркутск". Цена на билеты на рейсы "Южно-Сахалинск - Владивосток" и "Магадан - Кепервеем" упала на 31%. Добраться самолетом из Южно-Сахалинска в Благовещенск стало на 30% дешевле.

Если говорить о рейсах из столицы, то сильнее всего подешевели билеты из Москвы в Новокузнецк (на 29%), Анадырь (на 29%), Благовещенск (29%), Абакан (на 22%) и Ханты-Мансийск (на 22%). Из Санкт-Петербурга снизилась цена на билеты в Абакан (-19%) и Омск (-18%).

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