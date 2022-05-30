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45 минут назад

В Турции отменили обязательный масочный режим

Говорит Москваиещё 1

Решение было принято на фоне снижения количества случаев заражения коронавирусом. При этом власти рекомендовали надевать маску в закрытых общественных местах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

В Турции отменили обязательный масочный режим
Фото: PixabayPixabay

«Маски больше не обязательны, за исключением больниц. Но после всего этого опыта мы можем брать с собой маску для использования в закрытых людных местах, особенно в общественном транспорте», — сообщил министр.

За последние сутки в Турции зарегистрировали 922 новых случаев COVID-19, умерли три человека, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Минздрав. Ведомство сообщает, что более 53 млн человек вакцинированы от коронавируса полностью.

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