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1 час назад

Италия возобновила выдачу виз россиянам

Мира Маркина

На сайте VMS появилась информация, что визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме.

Теперь попасть в Италию, страну, которую российские граждане назвали самой желанной для путешествий, будет проще.

Трудности с оплатой консульских сборов, были связаны с работой банка "Интеза". Однако теперь стало известно, что эти проблемы устранены и банк тоже работает в штатном режиме.

Документы на визы теперь принимаются в полном объеме, возобновляется выдача виз новым заявителям.

Ранее мы сообщали, что Италия приостановила выдачу виз Россиянам.

Новости путешествий,Видео,Банк Интеза,
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