Италия возобновила выдачу виз россиянам

На сайте VMS появилась информация, что визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме.

Теперь попасть в Италию, страну, которую российские граждане назвали самой желанной для путешествий, будет проще.

Трудности с оплатой консульских сборов, были связаны с работой банка "Интеза". Однако теперь стало известно, что эти проблемы устранены и банк тоже работает в штатном режиме.

Документы на визы теперь принимаются в полном объеме, возобновляется выдача виз новым заявителям.