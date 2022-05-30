Россиянам раскрыли способы расплачиваться в Турции

Российская журналистка отправилась в Турцию и раскрыла способы расплачиваться наличными деньгами в республике. Лайфхаками корреспондентка «Известий» поделилась в сюжете, опубликованном на сайте Пятого телеканала.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, путешественница отметила, что обменять деньги проще всего сразу по прилете. Например, в аэропортах можно конвертировать рубли не только в доллары и евро, но в лиры, однако курс невыгодный: с каждой тысячи рублей можно потерять около 200 рублей. Кстати, российскую валюту принимают и на ресепшнах некоторых отелей.

Еще один вариант — оформление депозита при покупке путевки: можно перечислить любую сумму для дальнейшей оплаты услуг на территории гостиницы. Однако если денег не хватит, доложить необходимую сумму не удастся. Зато оставшуюся часть со счета вернут по прилете домой, но с обратной конвертацией. Автор материала отмечает, что некоторые туроператоры берут за такую услугу от 10 до 12 процентов комиссии, при этом не исключено, что свой процент могут взять и отели.

Также корреспондентка напомнила, что можно завести платежную карту за границей — например, в Белоруссии или Узбекистане. Стоимость таких путевок вместе с перелетом начинается от 40 тысяч рублей.