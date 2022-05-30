Юг России: жара усиливается! А что с температурой моря?

Погода на юге Европейской России наконец-то «вспомнила» про сезон летних отпусков. В прошедшие выходные в регионе стало очень тепло, днем в субботу воздух прогревался до +24…+29, в воскресенье местами до +32.

Фото: Gismeteo Gismeteo

А на этой неделе почти повсеместно ожидается жара. Дальнейшему повышению температуры посодействуют вынос тепла из Средней Азии, усиливающийся субтропический гребень в тропосфере и область повышенного давления у земли.

В большинстве районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов температура ночью +16…+21, днем к середине недели +30…+35, местами до +37. Немного прохладнее будет на побережье — море еще не такое теплое, как хотелось бы, и ветер с него дует довольно свежий.

Для информации: температура морской воды на побережье Крыма составляет +14…+17 °С, в Азовском море около +22, на курортах Краснодарского края +17…+18 градусов. Жаркая погода быстро подкорректирует эти значения в сторону повышения.