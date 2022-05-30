Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

На Эльбрусе установят систему, позволяющую оперативно искать пострадавших при ЧС

«Это Кавказ»

Отечественная компания-разработчик при содействии АО «Кавказ.РФ» этим летом развернет в Приэльбрусье систему мониторинга за ЧС, которая позволит вести оперативный поиск и спасение пострадавших.

На Эльбрусе установят для оперативного поиска туристов
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Гора Эльбрус станет безопаснее для восхождений и фрирайда благодаря системе оповещения и мониторинга за чрезвычайными происшествиями, которая будет развернута при участии „Кавказ.РФ“. Оборудование для создания беспроводной сети, программный комплекс, портативные „кнопки SOS“, а также автономную поисковую систему для спасателей курорта „Эльбрус“ предоставит и внедрит отечественный разработчик — „Системы позиционирования и поиска“ (СПП/ Resero. tech)», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Кавказ.РФ».

Видео дня

Маячок Resero.tech — переносное устройство, которое поможет сократить время поиска, его можно будет взять в аренду или приобрести. Датчики способны работать двое суток без дополнительной подзарядки, имеют ударопрочный и пыле-влагозащищенный корпус. Благодаря беспроводной сети при активации режима SOS прибор передаст сигнал с точным местоположением человека, причем не только в зоне без мобильной связи, но даже из глубины ледниковой трещины или скального разлома. Кроме того, при необходимости он поможет обнаружить пропавшего, даже если не был активирован режим SOS, а специальная автономная поисковая система поможет спасателям найти пострадавшего с вертолета, если он покинул зону покрытия сети.

Планируется, что оборудование для беспроводной связи и поиска будет установлено в начале июня, а до конца месяца система будет полностью готова к использованию. Летний сезон 2022 года станет тестовым периодом.

«В рамках запуска нашей системы на горе Эльбрус, мы в первую очередь развернем беспроводную сеть на южных склонах горы, а после тестового периода развернем сеть на северных склонах. В планах — обеспечить доступом к платформе мониторинга за чрезвычайными происшествиями не только спасателей курорта „Эльбрус“, но и подразделения МЧС, которые задействованы в спасательных операциях», — руководитель Resero.tech Дмитрий Гавва.

Новости путешествий,Дмитрий Гавва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители