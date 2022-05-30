На Эльбрусе установят для оперативного поиска туристов

«Гора Эльбрус станет безопаснее для восхождений и фрирайда благодаря системе оповещения и мониторинга за чрезвычайными происшествиями, которая будет развернута при участии „Кавказ.РФ“. Оборудование для создания беспроводной сети, программный комплекс, портативные „кнопки SOS“, а также автономную поисковую систему для спасателей курорта „Эльбрус“ предоставит и внедрит отечественный разработчик — „Системы позиционирования и поиска“ (СПП/ Resero. tech)», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Кавказ.РФ».

Маячок Resero.tech — переносное устройство, которое поможет сократить время поиска, его можно будет взять в аренду или приобрести. Датчики способны работать двое суток без дополнительной подзарядки, имеют ударопрочный и пыле-влагозащищенный корпус. Благодаря беспроводной сети при активации режима SOS прибор передаст сигнал с точным местоположением человека, причем не только в зоне без мобильной связи, но даже из глубины ледниковой трещины или скального разлома. Кроме того, при необходимости он поможет обнаружить пропавшего, даже если не был активирован режим SOS, а специальная автономная поисковая система поможет спасателям найти пострадавшего с вертолета, если он покинул зону покрытия сети.