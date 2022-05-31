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1 час назад

Авиакомпании отказывают пассажирам эконом-класса из-за нехватки персонала

TURIZM.RUиещё 4

Нидерландский перевозчик KLM требует улучшить условия работы аэропортовых служащих, чтобы избежать громадных убытков.

Авиакомпании отказывают пассажирам эконом-класса
Фото: ReutersReuters

Авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines вынуждена искусственно ограничить количество мест в продаже на своих «домашних» рейсах из-за значительного дефицита персонала в аэропорту Амстердама.

В последние недели в амстердамском аэропорту Схипол произошли серьезные сбои в расписании рейсов, главным образом из-за нехватки персонала службы безопасности. Темпы повторного приема на работу сотрудников, уволенных во время пандемии, не успевают за восстановлением объема перевозок.

Интересно, что авиакомпания ограничивает продажи только в эконом-классе, а вот «бизнес» при наличии мест готова реализовывать вплоть до вылета.

Доходит до того, что менеджеры Схипола советуют пассажирам даже не приезжать в аэропорт, не получая согласия от авиакомпаний. Последние вынуждены задерживать и отменять все больше рейсов. Royal Schipol Group, управляющая аэропортом, привела перевозчиков в ярость, когда попросила их заблаговременно сократить свои расписания, поскольку аэропорт не мог удовлетворить спрос.

Впрочем, руководство Схипола заявляет, что план для решения кадровой ситуации готов. Он включает повышение заработной платы и льгот для сотрудников службы безопасности.

Но, по мнению руководителей воздушной гавани, пассажиры часто виноваты сами, поскольку они не соблюдают правила безопасности, например ограничения на жидкости, и направляются на дополнительный досмотр. Чтобы сократить задержки на пунктах досмотра, авиакомпании «должны сократить количество ручной клади, разрешенной пассажирам». TURIZM.RU

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