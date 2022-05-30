Стало известно о лучшем all-inclusive курорте в Азии

The Emerald Collection, итальянская сеть роскошных 5-звездочных отелей в Индийском океане, знаменитая своей фирменной концепцией Deluxe All-Inclusive (отдых по системе «все включено»), рада сообщить, что второй раз подряд курорт Emerald Maldives Resort & Spa попал в категорию Лучшие из лучших по версии Tripadvisor и в этом году занял верхнюю ступень пьедестала почета в Топ-10 лучших курортов Азии с системой «все включено» и 4-е место в Топ-25 мирового рейтинга Tripdvisor Traveller’s Choice Awards 2022.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Emerald Maldives Resort & Spa, первый курорт в коллекции сети на Мальдивах, открывшийся летом 2019 года, смог занять первое место в рейтинге несмотря на высокую конкуренцию среди курортов на архипелаге благодаря своему выдающемуся сервису и эксклюзивной концепции Deluxe All-inclusive, которая теперь является синонимом успеха бренда.

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«Я очень горжусь этим признанием, которое подтверждает качество работы, ежедневно выполняемой всей командой Emerald Maldives Resort & Spa. Эта веха была достигнута, прежде всего, благодаря значительным инвестициям, которые были вложены в активы и персонал курорта. Сеть The Emerald Collection старается непрерывно совершенствовать свою деятельность в динамичной сфере премиального гостиничного сектора, следуя приоритетным корпоративным целям, среди которых безупречное качество обслуживания и высокие стандарты профессионализма. Наша компания принимает каждое решение с учетом потребностей и интересов наших взыскательных гостей для того, чтобы приятно удивлять как тех гостей, которые приезжают к нам впервые, так и постоянных клиентов, доля которых на данный момент составляет 25%», — говорит Альдо Скарапиккья, партнер и управляющий директор The Emerald Collection.