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5 минут назад

Дополнительные риски: стоит ли отменять бронь на отдых за границей на фоне укрепления рубля

Вечерняя Москва

На фоне укрепления рубля некоторые россияне аннулируют ранее купленные заграничные туры, чтобы приобрести их по более выгодной цене. Однако такое перебронирование далеко не всегда выгодно и заключает в себе дополнительные финансовые риски. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт в сфере туризма Николай Мельник.

Как быть с бронью на отдых за границей из-за укрепления рубля
Фото: PixabayPixabay

По его словам, запросы на отмену туров действительно поступают, но фактические аннуляции не так часты. Прежде всего это связано с тем, что в договорах туроператоров прописаны условия отмены бронирования, предполагающие удержание части предоплаченных средств. О таких условиях многие путешественники попросту не знают.

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— Туристы, когда узнают, что стоимость тура может не возвратиться им полностью, начинают задумываться: «А стоит ли игра свеч?», — поясняет Мельник. — Дело в том, что туроператор обязан возместить свои фактически понесенные расходы.

Естественно, когда клиент отказывается от тура, ему выставляется «штраф», эквивалентный этим расходам.

У каждого туроператора свои правила аннуляции бронирований. В некоторых случаях у туриста удержат 10 процентов от общей стоимости тура, в иных — стоимость одной ночи проживания, варианты могут быть самые разные, отмечает собеседник «ВМ».

Также важно знать, что в договорах туроператоров есть разночтения по оплате, связанные непосредственно с изменением валютного курса. Предоплата всегда осуществляется по котировкам на день заключения договора, а дальше есть два варианта: оставшаяся часть оплачивается либо по тому же курсу рубля, либо по курсу на момент совершения полной оплаты.

Во втором случае финальная стоимость тура может оказаться меньше. Выглядит это примерно так: допустим, турист 28 марта забронировал летний тур стоимостью 1000 долларов (95 000 рублей по курсу ЦБ на тот день). В тот же день он сделал предоплату в размере 30 процентов: 300 долларов, или 28 500 рублей. Впоследствии рубль укрепился, и турист уже 28 мая оплатил оставшиеся 70 процентов — 700 долларов, или 46 200 рублей (по курсу ЦБ на тот день). Таким образом, окончательная стоимость курса уменьшилась более чем на 20 тысяч — до 74 700 рублей.

По словам Мельника, туристы в договорах, которых прописан выкуп тура по динамическому курсу, в настоящее время стараются оплачивать его целиком:

— Сейчас с учетом курса ЦБ мы видим, что туристы, наоборот, стараются оплатить туры, запланированные на сентябрь и октябрь, так как это попросту выгоднее.

По данным СМИ, укрепление рубля в апреле — мае привело к тому, что некоторые туристы начали отменять брони на летние туры, купленные в период резкого скачка доллара и евро. Таким образом они надеются купить новые туры по более выгодной цене.

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