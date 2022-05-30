Пассажиры ужаснулись, увидев, что творится в салоне самолета

Один из читателей британского таблоида рассказал журналистам, что увидел, в каком состоянии находится кухня на борту лайнера. На полу в салоне разбросан мусор, упаковки от продуктов и прочее.

Такой случай уже не первый. Пассажиры уже неоднократно жаловались, что зачастую то, в каком состоянии находятся самолеты этой авиакомпании, вызывает отвращение - на борту, по их словам, царит антисанитария. Многие из них подчеркивают, что во времена пандемии коронавируса, гигиене, напротив, должно уделяться особенное внимание.