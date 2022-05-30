На Эльбрусе летом заработает система оповещения и мониторинга для безопасности восхождений

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Единый институт развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" и отечественный разработчик - "Системы позиционирования и поиска" (СПП/ Resero.tech) развернут летом на Эльбрусе систему для оперативного поиска и спасения пострадавших. Благодаря системе оповещения и мониторинга за чрезвычайными происшествиями гора Эльбрус станет безопаснее для восхождений и фрирайда, сообщили журналистам в понедельник пресс-службе компании.

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Планируется, что оборудование для беспроводной связи и поиска будет установлено на Эльбрусе уже в начале июня, полностью система будет готова к использованию до конца месяца. Летний сезон 2022 года станет для системы тестовым периодом.

"Оборудование для создания беспроводной сети, программный комплекс, портативные кнопки SOS, а также автономную поисковую систему для спасателей курорта "Эльбрус" предоставит и внедрит отечественный разработчик - "Системы позиционирования и поиска" (СПП/ Resero.tech)", - сообщили в компании. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и руководитель Resero.tech Дмитрий Гавва.

По словам Тимижева, это соглашение является большим шагом вперед в повышении эффективности поисково-спасательных работ на Эльбрусе. "Мы уважаем смелость и профессионализм альпинистов, горных гидов и тех, кто выбирает внетрассовое катание, в особенности уважаем труд спасателей. Поэтому считаем правильным повышать безопасность не только гостей курорта, но и тех, кто на свой страх и риск готов подниматься выше. <...> Речь идет о спасенных жизнях, поэтому, безусловно, покрытие беспроводной связью и аренда поисковых маячков - одна из важнейших новых услуг для наших гостей", - цитирует пресс-служба Тимижева.

Маячок Resero.tech - переносное устройство, которое теперь можно будет взять в аренду или приобрести, поможет сократить время поиска. Благодаря беспроводной сети при активации режима SOS прибор передаст оперативному дежурному сигнал с точным местоположением человека, причем не только в зоне без мобильной связи, но даже из глубины ледниковой трещины или скального разлома. Кроме того, в случае необходимости прибор поможет обнаружить пропавшего, даже если режим SOS не был активирован. А специальная автономная поисковая система поможет спасателям найти пострадавшего с вертолета, если он покинул зону покрытия сети.

"В рамках запуска нашей системы на горе Эльбрус, мы в первую очередь развернем беспроводную сеть на южных склонах горы, а после тестового периода развернем сеть на северных склонах. В планах - обеспечить доступом к платформе мониторинга за чрезвычайными происшествиями не только спасателей курорта "Эльбрус", но и подразделения МЧС, которые задействованы в спасательных операциях", - отметил Гавва.