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1 час назад

Турция снимает почти все масочные ограничения

TourDom

Власти Турции приняли решение отменить масочный режим во всех общественных местах республики, за исключением больниц. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Турция снимает почти все масочные ограничения
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, в течение трех дней в стране число новых выявленных заражений COVID-19 составляло менее тысячи случаев за сутки. Такие показатели позволяют снять практические все масочные ограничения, в том числе и на общественном транспорте. Единственное исключение — медицинские учреждения, где требования о персональной защите остаются в силе.

«Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах респираторы и перчатки при себе лучше иметь», — пояснил глава Минздрава.

На фоне этого заявления гендиректор турецкого флагмана Turkish Airlines Биляль Экши также сообщил, что маски на внутренних рейсах авиакомпании пассажирам больше не нужны. Что касается международных маршрутов, то требования будут зависеть исключительно от правил страны прилета или вылета.

Отметим, что Турция постепенно начала снимать ковидные ограничения еще в марте. Как указывали в Минздраве, главный стимул по отмене всех коронавирусных лимитов — снижения числа новых заражений COVID-19. В воскресенье было зафиксировано всего 864 таких случая.

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