Италия возобновила выдачу виз россиянам

Визовый центр Италии в Москве — европейской страны, которую россияне назвали самой желанной для путешествий, — снова принимает документы на визы в полном объеме, сбои с оплатой платежей консульских сборов устранены. Об этом сообщается на сайте VMS.
«Сообщаем Вам, что Визовый центр Италии и Банк "Интеза" работают в обычном режиме!» — говорится сайте.
Так, возобновляется выдача виз новым заявителям, которые ранее не могли подать документы из-за проблем с оплатой консульского сбора в банке «Интеза».