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2 часа назад

Самая желанная для путешествий россиян страна Европы возобновила выдачу виз

Lenta.ru

Визовый центр Италии в Москве — европейской страны, которую россияне назвали самой желанной для путешествий, — снова принимает документы на визы в полном объеме, сбои с оплатой платежей консульских сборов устранены. Об этом сообщается на сайте VMS.

Италия возобновила выдачу виз россиянам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сообщаем Вам, что Визовый центр Италии и Банк "Интеза" работают в обычном режиме!» — говорится сайте.

Так, возобновляется выдача виз новым заявителям, которые ранее не могли подать документы из-за проблем с оплатой консульского сбора в банке «Интеза».

Новости путешествий,Банк Интеза,
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