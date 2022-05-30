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29 минут назад

Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд россиян

Lenta.ru

Власти Омана сняли все ковидные ограничения на въезд иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно новым протоколам, прибывающие в популярную пляжную страну туристы больше не обязаны предоставлять справку о вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Для отдыха в Омане соотечественникам достаточно иметь действующий загранпаспорт и визу, которую граждане России с октября 2021 года могут получить по прибытии.

Еще одним послаблением стала отмена масочного режима и требования соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, сняты все ограничения по заполняемости общественных мест.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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