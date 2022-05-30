В Сочи 23 пляжа получили «Синий флаг» Ростуризма

«В этом году на юг России ожидается большой поток туристов. Нам важно сделать все необходимое, чтобы граждане получили качественный сервис и комфортный отдых. Наш новый символ – «Синий флаг», как наше самое синее черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные», – сказал вице-премьер на церемонии награждения.