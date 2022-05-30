Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
54 минуты назад

В Сочи 23 пляжа получили «Синий флаг» Ростуризма

Мир24

В Сочи более 20 пляжей были отмечены новым российским знаком стандарта качества пляжей – «Синим флагом». Церемония награждения прошла в воскресенье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В Сочи 23 пляжа получили «Синий флаг» Ростуризма
Фото: Мир24Мир24

«В этом году на юг России ожидается большой поток туристов. Нам важно сделать все необходимое, чтобы граждане получили качественный сервис и комфортный отдых. Наш новый символ – «Синий флаг», как наше самое синее черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные», – сказал вице-премьер на церемонии награждения.

Он отметил, что многие представители индустрии преодолели высокую планку. 23 пляжа города-курорта получат «Синие флаги» – высшие знаки отличия.

Отмечается, что основными критериями отбора служат чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства.

Сертификаты присваиваются объектам в электронном виде и затем регистрируются в федеральном перечне туробъектов. Срок их действия составляет три года.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, к предстоящему летнему сезону готовятся 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.

Ростуризм в 2020 году утвердил общероссийскую добровольную сертификацию пляжных территорий. Аккредитованные организации присваивают три категории – высшей I категории пляжей соответствует «Синий флаг», II категории – «Зеленый флаг», III категории – «Желтый флаг».

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,Дмитрий Чернышенко,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители