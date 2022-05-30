В Сочи 23 пляжа получили «Синий флаг» Ростуризма

В Сочи более 20 пляжей были отмечены новым российским знаком стандарта качества пляжей – «Синим флагом». Церемония награждения прошла в воскресенье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«В этом году на юг России ожидается большой поток туристов. Нам важно сделать все необходимое, чтобы граждане получили качественный сервис и комфортный отдых. Наш новый символ – «Синий флаг», как наше самое синее черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные», – сказал вице-премьер на церемонии награждения.
Он отметил, что многие представители индустрии преодолели высокую планку. 23 пляжа города-курорта получат «Синие флаги» – высшие знаки отличия.
Отмечается, что основными критериями отбора служат чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства.
Сертификаты присваиваются объектам в электронном виде и затем регистрируются в федеральном перечне туробъектов. Срок их действия составляет три года.
По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, к предстоящему летнему сезону готовятся 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.
Ростуризм в 2020 году утвердил общероссийскую добровольную сертификацию пляжных территорий. Аккредитованные организации присваивают три категории – высшей I категории пляжей соответствует «Синий флаг», II категории – «Зеленый флаг», III категории – «Желтый флаг».