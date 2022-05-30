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21 минуту назад

Россиянам назвали оптимальную стоимость билетов в Крым в июне

Lenta.ruиещё 1

Из Сочи в Симферополь запустят новый поезд
Фото: РИА "Федерал Пресс"РИА "Федерал Пресс"

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам оптимальную стоимость билетов на Крымский полуостров в начале лета. Минимальная цена проезда на поезде составляет две тысячи рублей на человека, сообщается на сайте организации.

В АТОР напомнили, что с 1 июня между Краснодарским краем и республикой будет запущено железнодорожное сообщение. Так, поезда, следующие по маршруту АдлерСимферополь — Адлер, будут курсировать через день.

Первый состав отправляется с полуострова 1 июня в 16:50, прибытие в Адлер намечено на следующий день в 12:55. В обратном направлении поезд отбывает в 16:25, прибывает в Крым — в 10:20. Цена билета в плацкарте в одну сторону обойдется в первой половине июня от 2038 рублей на одного пассажира, в купе — от 5053 рублей на одного, в вагонах СВ — от 9969 рублей.

Ранее в мае представители туриндустрии назвали способ привлечь в Крым больше отдыхающих, несмотря на закрытие аэропортов на юге страны и дефицит поездов. Так, эксперты говорят о необходимости увеличения провозных мощностей на железной дороге.

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