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1 час назад

Из Сочи в Симферополь запустят новый поезд

РИА "ФедералПресс"иещё 2

«Гранд Сервис Экспресс» запускает с 1 июня поезд № 315/316 Симферополь – Адлер. В АТОР рассказали о ценах, расписании и времени в пути.

Из Сочи в Симферополь запустят новый поезд
Фото: РИА "Федерал Пресс"РИА "Федерал Пресс"

«Отправление из Симферополя в Адлер в 16:50, прибытие на следующий день в 12:55»,

– говорится в сообщении.

Пассажир проведет в дороге почти 20 часов. Поезд будет ходить через день и состоять из 16 вагонов.

Из Адлера в Симферополь поезд отбывает в 16:25, а прибывает в 10:20. Путь будет немного короче и займет почти 18 часов. Поезд будет делать несколько остановок в Крыму. Цены на билеты начинаются от 2038 рублей в плацкарте и от 9969 рублей в СВ.

Туроператоры предполагают, что некоторые туристы прилетят в Сочи из Москвы, а потом на поезде отправятся из Сочи в Симферополь. Путешествие на поезде и самолете им обойдется от 14000 рублей в одну сторону, а время в пути превысит сутки, отмечают в АТОР.

Отметим, из Адлера в Симферополь можно также добраться на «Ласточке».

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