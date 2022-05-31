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48 минут назад

Мадейра отменила обязательное ношение масок и другие ограничения

TURIZM.RUиещё 1

Португальский остров Мадейра в Атлантическом океане — популярное туристическое направление — отменил последние ограничения, введенные в качестве мер по борьбе с COVID-19, а именно ношение масок в помещениях и на открытом воздухе.

Мадейра отменила обязательное ношение масок и другие ограничения
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

В середине мая власти страны одобрили резолюцию № 316/2022, в соответствии с которой обязанность носить маски в большинстве закрытых и открытых помещений была отменена. Причина — сокращение числа новых случаев заболевания COVID-19 и высоких показателей вакцинации.

Использование защитных масок отныне является обязательным для лиц в возрасте от 6 лет только в следующих местах:

- Медицинские учреждения и услуги, включая аптеки;

- Общественный транспорт, такси;

- Платформы и крытые подъездные пути на автобусных станциях, вокзалах, аэропортах и морских терминалах;

- При подтвержденных случаях COVID-19, всякий раз, когда человек находится вне места изоляции, до 10-го дня после появления симптомов или положительного результата теста.

Материковая Португалия отменила обязанность носить маски в большинстве общественных мест и мероприятий, таких как рестораны, кафе, торговые центры и музеи, уже в конце апреля. Маски, таким образом, остались только в медицинских учреждениях.

Будучи автономным регионом, с самого начала пандемии Мадейра вводила и снимала ограничения отдельно от Португалии. В то время как Португалия продолжает контролировать въезд путешественников, Мадейра сняла все ограничения в середине марта.

«В аэропортах, портах и пристанях Автономной области Мадейра нет никаких ограничений на въезд путешественников», — разъясняют власти острова.

Тем не менее, лица с симптомами COVID-19 обязаны пройти тестирование за свой счет. В случае положительного результата следует карантин у себя дома или в гостинице — также за свой счет. Изолятор можно покинуть только на пятый день, если симптомы пропали. По окончании карантина контрольное тестирование необязательно.

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