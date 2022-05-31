Мадейра отменила обязательное ношение масок и другие ограничения

Португальский остров Мадейра в Атлантическом океане — популярное туристическое направление — отменил последние ограничения, введенные в качестве мер по борьбе с COVID-19, а именно ношение масок в помещениях и на открытом воздухе.
В середине мая власти страны одобрили резолюцию № 316/2022, в соответствии с которой обязанность носить маски в большинстве закрытых и открытых помещений была отменена. Причина — сокращение числа новых случаев заболевания COVID-19 и высоких показателей вакцинации.
Использование защитных масок отныне является обязательным для лиц в возрасте от 6 лет только в следующих местах:
- Медицинские учреждения и услуги, включая аптеки;
- Общественный транспорт, такси;
- Платформы и крытые подъездные пути на автобусных станциях, вокзалах, аэропортах и морских терминалах;
- При подтвержденных случаях COVID-19, всякий раз, когда человек находится вне места изоляции, до 10-го дня после появления симптомов или положительного результата теста.
Материковая Португалия отменила обязанность носить маски в большинстве общественных мест и мероприятий, таких как рестораны, кафе, торговые центры и музеи, уже в конце апреля. Маски, таким образом, остались только в медицинских учреждениях.
Будучи автономным регионом, с самого начала пандемии Мадейра вводила и снимала ограничения отдельно от Португалии. В то время как Португалия продолжает контролировать въезд путешественников, Мадейра сняла все ограничения в середине марта.
«В аэропортах, портах и пристанях Автономной области Мадейра нет никаких ограничений на въезд путешественников», — разъясняют власти острова.
Тем не менее, лица с симптомами COVID-19 обязаны пройти тестирование за свой счет. В случае положительного результата следует карантин у себя дома или в гостинице — также за свой счет. Изолятор можно покинуть только на пятый день, если симптомы пропали. По окончании карантина контрольное тестирование необязательно.