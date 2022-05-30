Названы способы обезопасить себя от воров в номере отеля

Бортпроводница, пожелавшая остаться анонимной, назвала способы обезопасить себя от воров при проживании в гостиничном номере. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.

Так, по словам стюардессы, в первую очередь при заселении в номер отеля нужно осмотреть все комнаты, шкафы, душ и пространство за шторами. Кроме того, девушка сразу проверяет исправность работы телефона.

Также бортпроводница посоветовала ставить чемодан рядом с дверью. По ее мнению, так никто не сможет просунуть снизу проволоку или другое устройство для взлома замков. В качестве дополнительной меры безопасности она кладет в дверную защелку полотенце.