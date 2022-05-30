Популярное туристическое развлечение обернулось трагедией

Более 20 туристов пострадали в результате прохождения на катере через Горизонтальный водопад в Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в регионе Кимберли в Западной Австралии в пятницу, 27 мая. Туристический катер с 26 пассажирами направлялся к Горизонтальному водопаду, чтобы на высокой скорости пройти через его ущелье — экстремальный тур является популярным видом развлечений. Однако экскурсия обернулась трагедией: во время прохождения порогов водопада капитан судна не справился с управлением и судно занесло.

Более 20 туристов получили травмы разной степени тяжести. Также сообщается, что во время инцидента несколько пассажиров упали в воду. Для эвакуации раненых местные власти использовали гидросамолеты. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.