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57 минут назад

В Турции сняли последние антиковидные ограничения

ТАСС

Ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным, сообщил в воскресенье глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

В Турции сняли последние антиковидные ограничения
Фото: ReutersReuters

"Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Мы можем, при желании, не носить маски в общественном транспорте. За исключением больниц ношение масок не является обязательным. Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах маски при себе лучше иметь", - написал министр в своем Twitter.

За минувшие сутки в Турции зафиксировано 864 случая заражения ковидом, два человека умерли.

Турецкие власти ранее сообщали, что антиковидные ограничения в стране могут быть отменены, когда суточное число случаев заражений в течение трех дней подряд будет меньше одной тысячи. В конце апреля в Турции было решено оставить в силе масочный режим в общественном транспорте и в медицинских организациях. Большинство ограничений были отменены в марте.

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