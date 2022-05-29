В Турции сняли последние антиковидные ограничения

"Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Мы можем, при желании, не носить маски в общественном транспорте. За исключением больниц ношение масок не является обязательным. Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах маски при себе лучше иметь", - написал министр в своем Twitter.