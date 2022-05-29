В Турции сняли последние антиковидные ограничения

Ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным, сообщил в воскресенье глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
"Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Мы можем, при желании, не носить маски в общественном транспорте. За исключением больниц ношение масок не является обязательным. Однако в свете имеющегося опыта, в общественном транспорте и многолюдных местах маски при себе лучше иметь", - написал министр в своем Twitter.
За минувшие сутки в Турции зафиксировано 864 случая заражения ковидом, два человека умерли.
Турецкие власти ранее сообщали, что антиковидные ограничения в стране могут быть отменены, когда суточное число случаев заражений в течение трех дней подряд будет меньше одной тысячи. В конце апреля в Турции было решено оставить в силе масочный режим в общественном транспорте и в медицинских организациях. Большинство ограничений были отменены в марте.