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7 часов назад

Власти Сочи ожидают более семи миллионов туристов до конца года

Авторадиоиещё 1

Власти города-курорта Сочи ожидают более 7 млн туристов до конца года, в том числе больше 4 млн курорт примет в течение лета. Об этом 29 мая сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

«Этим летом мы примем около 4,5 млн гостей, а всего за год более семи», — поделился он ожиданиями от туристического сезона.

По словам Копайгородского, Сочи по праву считается южной столицей России, в город хочется возвращаться вновь и вновь.

Глава Сочи добавил, что власти приложат максимум усилий для оправдания ожиданий россиян.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,
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