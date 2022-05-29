Власти Сочи ожидают более семи миллионов туристов до конца года

Власти города-курорта Сочи ожидают более 7 млн туристов до конца года, в том числе больше 4 млн курорт примет в течение лета. Об этом 29 мая сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
«Этим летом мы примем около 4,5 млн гостей, а всего за год более семи», — поделился он ожиданиями от туристического сезона.
По словам Копайгородского, Сочи по праву считается южной столицей России, в город хочется возвращаться вновь и вновь.
Глава Сочи добавил, что власти приложат максимум усилий для оправдания ожиданий россиян.