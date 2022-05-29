В Египте приземлился первый чартер из России после приостановки

— Летом все свои турецкие чартеры они перекидывали на свои страны. В основном русские всегда летом ехали в Турцию, у нас никогда не было лето — сезон русских. Я думаю, что в сложившейся ситуации, если чартеры сейчас полетят к нам, и будет такая возможность, я думаю, русские поедут, и их будет достаточно. Вообще, обычно просто людям, когда путевки продавали, они говорили: ой, в Египте очень жарко, давайте в Турцию, то есть это нормальный бизнес. А на самом деле, да, у нас жарко, у нас бывает до 40 градусов, но все отели находятся около моря, естественно, все отели с кондиционерами, а около моря, когда на пляже даже если загораешь, то все равно «ветер с моря дул», называется, — достаточно комфортно находится около моря. Я думаю, если сейчас откроют и просто все в этой сложившейся ситуации, которая происходит сейчас, думаю, русские полетят, потому что они соскучились по морю. Наши все стараются, наши все ждут Россию. Потому что даже на те два месяца, которые мы были открыты, это была бомба. Отели были практически все на стопе, потому что русские просто залетели и заполонили весь Египет. Для нас это было счастье — вот эти два месяца работы. Чартеры запустят — русские полетят. У нас климат сухой, у нас жара все равно переносится гораздо легче.