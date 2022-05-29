Сочи примет свыше 7 млн отдыхающих по итогам года

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Сочи по итогам 2022 года ожидают принять свыше 7 млн туристов. В городе благоустроят около 200 пляжных территорий, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский.

Ранее в воскресенье вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Краснодарский край вручил 23 сертификата качества пляжей по стандарту Ростуризма "Синий флаг". Эта система добровольной сертификации впервые применили в России в 2022 году. По словам замглавы правительства, по ряду показателей этот стандарт превосходит международный знак качества пляжей "Голубой флаг".

По предварительным подсчетам, в Сочи летом примут около 4,5 млн туристов. По словам мэра города, по итогам года курорт посетят более 7 млн отдыхающих.

"Объявленные нами высокие международные стандарты качества сервиса и услуг потребуют от нас максимальных усилий, но мы сделаем все, чтобы оправдать ожидания наших гостей. Я благодарен Дмитрию Николаевичу Чернышенко за эти инициативы, которые позволяют развивать свои стандарты в сфере туризма и индустрии гостеприимства", - сказал Копайгородский.

Он добавил, что в предстоящем летнем курортном сезоне Сочи подготовит 188 благоустроенных пляжных территорий. Это около 40 км от всей протяженности береговой полосы.