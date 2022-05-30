Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

Фермер из Омской области строит домики хоббитов

sibnovosti.ru

В Таврическом районе Омской области появится деревня хоббитов. Агро-фазенда будет называться «Сибирский шир».

Фермер из Омской области строит домики хоббитов
Фото: sibnovosti.rusibnovosti.ru

Свой собственный Хоббитон из всеми известного романа-эпопеи «Властелин колец» мужчина начал развивать больше года назад.

По его словам, к осени 2023 года локация будет доделана и можно будет звать первых гостей. Кроме домов на земле площадью 10 га Александр проживает 50 коз и птиц. Есть и берёзовый лес.

Нам известно, что мужчина уже сделал фундамент трёх гостевых домиков. Оформят их в стиле жилищ хоббитов. Кроме того, на территории откроется локаворское кафе. Блюда в заведении будут приготовлен из продуктов, выращенных местными фермерами.

Для гостей «Сибирского шира» подготовят мастер-классы, организуют катание на упряжках с козами. Фанаты произведений Толкиена насладятся атмосферой фантастического мира погрузятся в мир полуросликов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители