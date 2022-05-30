Фермер из Омской области строит домики хоббитов

В Таврическом районе Омской области появится деревня хоббитов. Агро-фазенда будет называться «Сибирский шир».

Свой собственный Хоббитон из всеми известного романа-эпопеи «Властелин колец» мужчина начал развивать больше года назад.

По его словам, к осени 2023 года локация будет доделана и можно будет звать первых гостей. Кроме домов на земле площадью 10 га Александр проживает 50 коз и птиц. Есть и берёзовый лес.

Нам известно, что мужчина уже сделал фундамент трёх гостевых домиков. Оформят их в стиле жилищ хоббитов. Кроме того, на территории откроется локаворское кафе. Блюда в заведении будут приготовлен из продуктов, выращенных местными фермерами.