Режим ограничения полетов в России продлен до 6 июня

Режим ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России продлевается с 31 мая до 6 июня 2022 года, говорится в сообщении Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — отмечается в заявлении.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России до 31 мая.

Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты — в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

До этого режим ограничения полетов продлевали до 25 мая.