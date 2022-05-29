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42 минуты назад

Режим ограничения полетов в России продлен до 6 июня

Газета.Ru

Режим ограничения полетов в аэропортах на юге и в центральной части России продлевается с 31 мая до 6 июня 2022 года, говорится в сообщении Росавиации.

Режим ограничения полетов в России продлен до 6 июня
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — отмечается в заявлении.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России до 31 мая.

Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты — в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

До этого режим ограничения полетов продлевали до 25 мая.

Россия закрыла часть аэропортов с 24 февраля на фоне проведения военной операции на Украине. Первоначально ограничение на осуществление полетов власти вводили до 2 марта. На фоне закрытия воздушного сообщения с рядом городов на юге в РЖД решили ввести в эксплуатацию дополнительные поезда.

Новости путешествий,РЖД,Росавиация,
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