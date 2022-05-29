Поиски пропавшего в Непале самолета приостановили

Поиски самолета национальной авиакомпании Tara Air, который пропал сразу же после вылета, приостановили из-за плохой погоды в регионе. Об этом сообщает Nepal News.

Отмечается, что военный вертолет, который вылетел на поиски пассажирского самолета, был вынужден сесть в Кобанге из-за густого тумана. Еще один вертолет находится в аэропорту Джомсома в ожидании улучшения погоды — он также вернулся в авиагавань утром из-за плохих погодных условий.

Как сообщили в районной администрации, поисковая группа сухопутных сил Непала и непальской полиции выдвинулась к горе Дхаулагири, так как есть подозрения, что самолет мог пропасть между горами Дхаулагири и Манапати.

В международном аэропорте Трибхуван предположили, что самолет мог столкнуться с каким-то объектом или горой — так как накануне был получен «сигнал аварийного передатчика местоположения».