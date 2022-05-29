Россиян предупредили о новых схемах «отпускных мошенников»

«Лучший способ обезопасить себя от мошенничества — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации», — заключил эксперт.