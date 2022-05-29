Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Путин обязал туроператоров формировать электронную путевку

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин обязал туроператоров формировать электронную путевку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения внесены в федеральный закон об основах туристской деятельности в РФ. Туроператоры будут обязаны вносить данные о бронировании и оплате турпродукта в информационную систему «Электронная путевка».

Кроме того, с туроператора будет взиматься плата за размещение электронной путевки в системе, а также будет предусмотрена административная ответственность за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года, однако некоторые его положения начнут применяться в 2023 году.

Ранее Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям использовать устаревшие базы данных, в том числе навигационные. Речь идет о самолетах зарубежных производителей, которые перешли в российский реестр после 24 февраля. До конца 2022 года перевозчики могут эксплуатировать летную технику и комплектующие, выданные ранее другими странами, без дополнительных проверок.

Новости путешествий,Владимир Путин,Росавиация,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители