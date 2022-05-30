Россиянам упростили въезд в популярную азиатскую страну

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Граждане России, прибывающие в Индонезию, с понедельника смогут оформлять визы при пересечении границы. Как ранее сообщили ТАСС в туристическом офисе Индонезии в России, с 30 мая 2022 года граждане РФ смогут въезжать в страну, пользующуюся популярностью среди российских туристов, по упрощенным визовым правилам.

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"Теперь туристы могут оформить VOA (Visa on arrival, виза по прибытии - прим. ТАСС) в аэропортах или портах на территории Индонезии", - указали в представительстве.

Согласно последнему постановлению Министерства юстиции и прав человека Индонезии от 27 мая, Россия вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых обладают таким правом. В обновленный список были внесены также Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Оман, Перу, Сербия и Украина.

Срок действия данной визы ограничивается периодом в 30 календарных дней с возможностью одной пролонгации еще на 30 календарных дней. Стоимость первоначального оформления составит $35.

Кроме того, для посещения Индонезии без карантина россиянам потребуется иметь сертификат о полной вакцинации "Спутником V" или иной вакциной, одобренной Индонезией, загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда. Также приезжающим потребуется страховка, покрывающая случай заболевания COVID-19 на сумму $25 тыс., и обратный билет или билет в другую страну. Детям, не достигшим 18 лет, в сопровождении привитых родителей наличие прививки не обязательно.