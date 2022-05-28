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1 час назад

Турция нашла альтернативу туристам из России и Украины

Lenta.ru

Турция решила диверсифицировать туристический рынок из-за военной операции России на Украине и уменьшения турпотока из этих стран. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турция нашла альтернативу туристам из России и Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам главы Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра, Анкара нашла альтернативу украинским и российским туристам. На отдых в Турции увеличился спрос в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Британии.

«Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и как результат спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции», — заявил Чорабатыр.

Глава Федерации отельеров рассказал, что с января по апрель 2022 года Турция приняла 8,89 млн туристов, а рост показателей составил 172,51 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером турпотока стала Германия. Второе место заняла Болгария, а третье – Иран. Далее идут Россия и Великобритания.

Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что отечественные туристы массово перестали отдыхать на курортах Турции на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. По данным министерства культуры и туризма Турции, в марте текущего года в страну прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в этом же месяце в 2021 году.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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