Землетрясение произошло на севере Амурской области

Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в ночь на понедельник, 30 мая, в Тындинском районе Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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По данным сейсмостанции "Якутск", подземный толчок произошел на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 30 километрах от поселка Маревый. Уточняется, что жители региона не ощутили сейсмособытие. Разрушений и пострадавших не зарегистрировано.