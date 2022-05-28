На Кипр пустят без ПЦР-теста и сертификата вакцинации

«Кипр, с одной стороны, не потерял свою актуальность: очень много наших соотечественников туда ездят по бизнесу, по работе. С другой стороны, добраться туда довольно проблематично, в первую очередь, конечно, используют Сербию как стыковочный хаб. Также это страны, скажем так, с дополнительным транзитом: либо арабский Восток, либо нужно въехать в Европу через Сербию и оттуда уже взять транзит. К сожалению, из Турции, как мы знаем, можно добраться только на Северный Кипр. При всем при этом сейчас для россиян стоит остро проблема получения визы. Мы видим, что провиза отменена, в связи с этим приходится получать функциональную визу или Шенгенские визы. С этим связаны большие трудности, так как консульские службы большей части европейских государств постепенно начинают сворачивать свою деятельность. На самом деле получение туристического Шенгена к концу лета, если ситуация хоть как-то не нормализуется, может стать патовым. Возможно, начнется визовый кризис, как это уже происходит с визами США. При всем при этом сами отельеры Кипра, конечно же, скучают и ждут российских туристов, но без возобновления авиасообщения и нормализации ситуации с провизами говорить о серьезных потоках не приходится. Для Шенгена на Кипре есть такая странная особенность: остров, не входя в соглашение Шенгена, признает Шенген — но уже открытый, имеется в виду отъезженный один раз через любую страну ЕС, которая входит в Шенгенский договор. Для того чтобы попасть на Кипр с целью именно посещения Кипра, не заезжая в Европу, для этого нужно получать национальную визу, которая выдается чуть быстрее и легче, чем Шенгенская, выглядит практически так же, но это национальная виза».