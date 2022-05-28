Как путешествовать с животными

В Госдуме предложили смягчить правила перелета с животными. Сейчас авиакомпании имеют право не пускать в самолет зверье тяжелее восьми килограммов. Только некоторые перевозчики пошли навстречу хозяевам — начали принимать на борт более увесистых питомцев и даже разрешили покупать для них билеты на соседние кресла. Можно ездить с четвероногими и в автобусах, электричках, поездах. Правда, тоже с ограничениями. Например, взять дога или алабая разрешат только в отдельное купе. Где удобнее и безопаснее путешествовать по стране с животными, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Еноту можно, шиншилле — нет

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С предложением смягчить правила провоза животных в самолетах выступил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он собирается отправить такой запрос в Ростуризм, Росавиацию, а также в «Аэрофлот». Депутат напомнил, что 13 мая на рейсе именно этой авиакомпании погибла собака, которую перевозили в багажном отделении.

«Сколько можно ждать новых скандалов? Необходимо изменить правила перелета», — сказал он «Парламентской газете».

По его мнению, надо разрешить брать в салон воздушного судна животных весом хотя бы до десяти килограммов.

По правилам того же «Аэрофлота» пассажир может перевозить в салоне только один контейнер максимум с двумя животными общим весом вместе с контейнером до 8 килограммов. Котят или щенков может быть трое. Жесткий контейнер должен быть не больше 44х30х26 сантиметров, а мягкая сумка-переноска — 126 сантиметров по сумме трех измерений. Более крупных животных — весом до 50 килограммов вместе с контейнером — разрешают перевозить только в багажном отделении. Аналогичное правило действует практически во всех авиакомпаниях. А если питомец еще тяжелее, остается оформить его в качестве груза — но тут понадобится разрешение Россельхознадзора.

В любом случае хозяину надо заранее сделать заявку на перевозку и дождаться ее подтверждения по e-mail. Если пренебречь этим правилом, путешественнику могут отказать в услуге прямо на стойке регистрации. Также могут развернуть, если собака проявит немотивированную агрессию, если не будет ветеринарного паспорта с отметкой о здоровье животного или человек при оформлении заявки преуменьшит вес питомца.

Наиболее лояльные правила для животных, по мнению Владимира Бурматова, в трех крупных авиакомпаниях — S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Так, в S7 Airlines под креслом можно провезти питомца, который весит не больше 10 килограммов вместе с переноской, говорится на сайте перевозчика. Жесткий контейнер должен быть максимум 20 сантиметров в высоту и 98 сантиметров в длину и ширину, а мягкая сумка — 55х40х25 сантиметров. А для более увесистых животных — до 23 килограммов — можно выкупить соседнее кресло. Там можно разместить переноску 55×40×40 сантиметров. О планах взять с собой хвостатого друга нужно также сообщить заранее: если на рейсе уже собралось больше пяти животных, еще одно на борт не примут.

«Уральские авиалинии» разрешают взять в салон питомца весом до 8 килограммов в сумке размером 45x35x25 сантиметров или контейнере 45х35х22 сантиметра. Перевозят кошек, собак, попугаев и канареек. Им тоже можно выкупить отдельное кресло, оформив услугу «Багаж в салон». На нем можно закрепить переноску 45х60х45 сантиметров с питомцем до 15 килограммов.

Авиакомпания Utair разрешает перевозить животных на отдельном кресле или под передним сиденьем в мягкой переноске 55х40х25 сантиметров. Проинформировать компанию о таком спутнике нужно как минимум за 48 часов.

В салонах самолетов компании «Победа» питомец может находиться только под впереди стоящим креслом. Требования к переноскам такие: 46х28х22 сантиметра для жесткого контейнера и 96 по сумме трех измерений — для мягкой сумки. В авиакомпании рады лишь собакам, кошкам, хорькам, карликовым кроликам и птицам.

«Россия» берет на борт и других прирученных животных, например, хорьков, енотов и мелких приматов. А вот крыс, шиншилл, морских свинок, пауков, рыб и насекомых перевозить запрещено правилами большинства авиакомпаний. Требования к габаритам переносок такие же, как и у «Аэрофлота». Запрос на перевозку животных надо оформить как минимум за шесть часов до вылета.

Еще один момент, который стоит учесть: авиакомпании ограничивают число животных на рейсе. Чтобы пушистый спутник не оказался лишним, стоит как можно раньше сообщить о нем перевозчику.

На собак-поводырей традиционные ограничения не распространяются: они могут бесплатно путешествовать вместе с хозяином в любом общественном транспорте у его ног.

С сенбернаром только в тамбуре или в купе

В вагон пригородной электрички можно взять кошку в переноске или небольшого пса в наморднике и на поводке, говорится на сайте РЖД. Для мелких комнатных собачек специальная тара необязательна. А вот с крупным псом можно ехать только в тамбуре, причем на каждый вагон должно приходиться не больше двух собак. Крупными считаются животные, которые не могут поместиться в переноску размером 180 сантиметров по сумме трех измерений.

В поездах дальнего следования пассажир может оформить на свой билет максимум двух питомцев. С крупными собаками можно ехать только в купе, причем придется выкупить в нем все места.

Условия могут меняться в зависимости от типа вагона и класса обслуживания. Например, в сидячем вагоне с классом обслуживания 1Р вообще нельзя провозить животных, а в вагон с классом 1Ж разрешается взять только кошку или другого мелкого питомца. Чтобы не запутаться, покупая билет на сайте, нужно проверить, есть ли рядом с выбранным вагоном значок в виде собачьей лапы. Он означает, что провоз зверей и птиц разрешен. Хозяину понадобится оформить провозной документ в кассе или на сайте железнодорожной компании, но никакие ветеринарные документы для путешествий по России получать не надо.

Стоимость провоза четвероногих и пернатых зависит от расстояния. Например, если нужно проехать меньше десяти километров, билет для животного будет стоить 300 рублей, а две тысячи километров — 771 рубль. Если же человек выкупает для себя и животных купе, дополнительную плату не возьмут.

По мнению Владимира Бурматова, РЖД далеко ушло в удобстве поездок с животными. Он рассказал, что к нему обращались люди, которые предпочитали преодолевать даже две тысячи километров не на самолете, а на поезде, чтобы не испытывать проблем с перевозкой питомцев и быть уверенными в их безопасности.

В автобус или такси с поводком и подстилкой

Правила перевозки хвостатых пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях регулирует постановление Правительства от 1 октября 2020 года №1586. Правда, не очень подробно. В документе говорится только, что животных и птиц можно возить в общественном транспорте в клетках, корзинах, контейнерах или коробах с глухим дном. А конкретные параметры устанавливает перевозчик.

Например, в подмосковных автобусах компании «Мострансавто» можно возить кошек, птиц и другое зверье в сумках или контейнерах, которые не превышают 120 сантиметров в длину, ширину и высоту, пояснили на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Карликовых собак разрешено держать на руках без переноски, но на них все равно должны быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак. А средних и крупных собак надо держать рядом, тоже на поводке и в наморднике.