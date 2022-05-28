На курортах Кубани подорожала аренда жилья

Аренда жилья на курортах Краснодарского края подорожала, говорится в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру». По данным аналитиков, летом россиянам придется потратить на съем квартир и домов на 20% больше, чем в 2021 году. Дороже всего на Кубани стоит аренда в Красной Поляне — 4130 рублей за сутки. Это на 41% больше, чем летом 2021-го.

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«По сравнению с прошлым летом цены на аренду жилья на курортах Краснодарского края в среднем выросли на 20% до 3630 рублей за сутки», — сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.

По данным специалистов, в Адлере арендовать жилье летом 2022 года в среднем можно за 3830 рублей за сутки, что почти на 30% больше цены 2021 года.

В Ейске аренда обойдёт в 3330 рублей (плюс 10%), в Лазаревском — 2940 рублей (минус 6%), в Геленджике — 2870 рублей (плюс 22%).

Чуть меньше россиянам придется потратить в Дагомысе — 2820 рублей (плюс 20%), Витязево — 2720 рублей (плюс 21%), Анапе — 2640 (плюс 21%) и Новороссийске — 2410 рублей (плюс 35%).

Самым популярным курортом у россиян стал Сочи — на него приходится 32,4% всех летних бронирований в Краснодарском крае. В 2021 году показатель был вдвое меньше.