Запускаются прямые перелеты между Владивостоком и Санкт-Петербургом

Жители России смогут летать дважды в неделю из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно без пересадок, пишет KONKURENT.RU.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании «Аэрофлот». Отмечается, что прямые рейсы авиаперевозчик запустит уже с 1 июня. Выполняться они будут два раза в неделю. Так, улететь из Санкт-Петербурга во Владивосток можно будет по средам и воскресеньям. В обратном направлении рейсы запустят по четвергам и понедельникам.

«Продажа билетов на рейсы открыта», – указано на сайте авиакомпании.

Кроме того, в сообщении также указан и тип воздушного судна. Рейсы будут выполняться широкофюзеляжными лайнерами Boeing 777.

«На рейсах Санкт-Петербург – Владивосток – Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения», – добавили в компании.