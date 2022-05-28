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55 минут назад

С 1 июня начинаются прямые авиаперелеты между Владивостоком и Санкт-Петербургом

Konkurent.ru

Жители России смогут летать дважды в неделю из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно без пересадок, пишет KONKURENT.RU.

Запускаются прямые перелеты между Владивостоком и Санкт-Петербургом
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании «Аэрофлот». Отмечается, что прямые рейсы авиаперевозчик запустит уже с 1 июня. Выполняться они будут два раза в неделю. Так, улететь из Санкт-Петербурга во Владивосток можно будет по средам и воскресеньям. В обратном направлении рейсы запустят по четвергам и понедельникам.

«Продажа билетов на рейсы открыта», – указано на сайте авиакомпании.

Кроме того, в сообщении также указан и тип воздушного судна. Рейсы будут выполняться широкофюзеляжными лайнерами Boeing 777.

«На рейсах Санкт-Петербург – Владивосток – Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения», – добавили в компании.

К слову, «Аэрофлот» не единственный авиаперевозчик, который предлагает россиянам полеты по таким направлениям. Так, например, в летние месяцы с то же частотой и на воздушном судне той же модели рейсы выполняются компанией Nordwind.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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