Как организовать путешествие на машине по настоящей пустыне

Пустыня Гоби раскинулась на территории двух стран — Монголии и Китая. Несмотря на растущую популярность этого направления и все большее число туристов, пока еще слишком рано говорить о развитой туристической инфраструктуре.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Отели и кемпинги можно найти вдоль главных дорог и рядом с самыми популярными достопримечательностями. В Улан-Баторе и его пригородах, а также в древней столице Монголии Харкорине есть где остановиться, но чем глубже в пустыню, тем меньше вариантов размещения.

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Лучший способ передвижения по стране и пустыне — на внедорожниках. Хотя общественный транспорт существует и стоит довольно дешево, далеко на нем не уедешь.

Есть много агентств, которые специализируются на необычных турах и приключенческом туризме, и если у вас нет потенциальных попутчиков, туда и нужно обращаться.

Путешествие в одиночку или даже поездка вчетвером на одной машине — не вариант для Гоби по соображениям безопасности. В караване должно быть не менее двух транспортных средств.

В дополнение к походному снаряжению, одежде и еде нужно помнить о важности других вещей: необходимо взять с собой лекарства, много воды, запасные шины и топливо для автомобиля.

Полезно выучить хотя бы несколько распространенных монгольских слов и фраз. Носителей английского языка в пустыне практически нет, и если у вас нет планов нанять местного гида, обязательно выучите такие слова, как «вода», «топливо», «туалет».

Все карты и необходимые приложения должны быть загружены для использования в автономном режиме. Выясните предварительно, как ими пользоваться без интернета, потому что хорошей мобильной связи в пустыне может и не быть.

Лучшее время для посещения пустыни Гоби — с апреля по середину июня, когда погода позволяет комфортно расположиться в кемпинге.

Что посмотреть?

Каньон Хермен-Цав — каньон протяженностью 20 км, который образовался из красных глинистых пород в результате эрозии. Высота скал достигает 200 м. В центре каньона находится зеленый оазис, невидимый сверху. В начале ХХ века там работала палеонтологическая экспедиция, обнаружившая множество скелетов динозавров и окаменелых яиц. Поиски таких артефактов продолжаются и по сей день.

Пылающие скалы (Баянзаг) — знаменитые марсианские пейзажи. Они также были созданы природой из красной грязи. Это, пожалуй, одно из самых популярных туристических мест пустыни Гоби, и поблизости можно даже найти небольшие кемпинги. Поездка от города Булган составляет всего 15 км, так что это хороший вариант для однодневной поездки, если вы предпочитаете провести ночь поближе к цивилизации. Люди приезжают сюда ради закатов: в свете заходящего солнца эти виды приобретают поистине космические краски.

Хонгорын Элс — самые высокие песчаные дюны Гоби. В этой пустыне редко можно увидеть желтый песок. Гоби в основном состоит из скалистых плато, а песчаная часть составляет не более 3 процентов его территории. Тем более примечательны эти золотые дюны. Песчаные наносы простираются на 15-18 км, достигая 300 м в высоту. Дюны расположены на территории национального парка Гоби Гурвансайхан и граничат с природным заповедником Гоби.

Ущелье Йолын-Ам находится на окраине пустыни, и это отличное место для смены перспективы: ущелье намного прохладнее пустыни и покрыто снегом почти круглый год. Долина расположена на высоте 2 109 м и окружена вершинами высотой 2 815 м. Это прекрасное место для пеших прогулок или верховой езды.

Лагеря и объекты

Уровень сервиса в Монголии с каждым годом становится все лучше, и места, где вчера не было дороги, сегодня могут иметь как тротуары, так и гостиницы.