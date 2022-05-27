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1 час назад

Раскрыт способ сэкономить на отдыхе в популярной курортной стране

Мослента

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в новых отелях популярной курортной страны. Рекомендации по выбору гостиниц в Турции опубликовал портал TourDom.

Раскрыт способ сэкономить на отдыхе в Турции
Фото: МослентаМослента

По данным туроператоров, этим летом россиян должна заинтересовать гостиница Cullinan Golf & Resort в Белеке, которая откроется для туристов уже в июне. На данный момент цена недельной путевки в данный пятизвездочный отель на двоих составляет 275 тысяч рублей.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на новые отели в Сиде: Aletris Deluxe Hotel & Spa, Dream Water World Hotel, Kaliye Aspendos Hotel Boutique и Side Noble Palace Hotel. Здесь цены стартуют от 140 тысяч рублей за двоих на неделю.

Представитель сервиса «Слетать.ру» Любовь Воронина объяснила главное преимущество новых турецких отелей. По ее словам, в первый сезон работы гостиницы дают хорошие тарифы, а значит, у туристов будет возможность отдохнуть относительно недорого, со скидкой. После цены на отдых в новых отелях класса люкс будут расти.

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