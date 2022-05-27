Раскрыт способ сэкономить на отдыхе в Турции

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в новых отелях популярной курортной страны. Рекомендации по выбору гостиниц в Турции опубликовал портал TourDom.

Фото: Мослента Мослента

По данным туроператоров, этим летом россиян должна заинтересовать гостиница Cullinan Golf & Resort в Белеке, которая откроется для туристов уже в июне. На данный момент цена недельной путевки в данный пятизвездочный отель на двоих составляет 275 тысяч рублей.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на новые отели в Сиде: Aletris Deluxe Hotel & Spa, Dream Water World Hotel, Kaliye Aspendos Hotel Boutique и Side Noble Palace Hotel. Здесь цены стартуют от 140 тысяч рублей за двоих на неделю.