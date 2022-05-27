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25 минут назад

Раскрыты условия проживания на самом дешевом пляжном курорте Европы

Lenta.ru

Авторы Daily Mail побывали на курорте Sunny Beach в Болгарии, который считается самым дешевым в Европе, и раскрыли подробности своего отдыха. Соответствующий обзор опубликован на сайте издания.

Раскрыты условия проживания на самом дешевом пляжном курорте Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественникам порекомендовали избегать центральных районов курорта из-за большого количества подростков, которые приезжают на пляж и распивают алкогольные напитки.

Для спокойного отдыха журналисты посоветовали выбирать более отдаленные объекты размещения. Например, корреспондент Daily Mail остановился в четырехзвездочном отеле Riu Helios Paradise, проживание в котором стоит 40 евро (2,7 тысячи рублей) за сутки, включая питание и алкогольные напитки в баре.

«Здесь пять ресторанов, четыре бассейна. Черное море совсем близко, оно совсем не соленое и больше похоже на озеро»,

— рассказал об условиях постоялец.

Отмечается, что на Sunny Beach можно найти не только множество увеселительных заведений, но и культурные достопримечательности. Например, в 20 минутах ходьбы расположен древний город Несебыр с руинами византийской эпохи.

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