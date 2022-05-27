Россияне устремились весной в три зарубежных города

Российские туристы весной чаще всего бронировали отели в Стамбуле, Минске и Ереване. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет ТАСС.

Так, список самых популярных зарубежных городов среди россиян возглавил Стамбул, тем не менее спрос на бронирование остался на уровне прошлого года. На втором месте Минск — в столицу Белоруссии стали приезжать в 4,5 раза чаще. Замыкает тройку лидеров Ереван — востребованность направления выросла в три раза.

Также туристы устремились в Дубай и Рим — отмечается, что итальянская столица показала самый заметный рост доли бронирований отелей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась в 5,6 раза.