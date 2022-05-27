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1 час назад

Россияне устремились весной в три зарубежных города

Lenta.ru

Российские туристы весной чаще всего бронировали отели в Стамбуле, Минске и Ереване. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет ТАСС.

Россияне устремились весной в три зарубежных города
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, список самых популярных зарубежных городов среди россиян возглавил Стамбул, тем не менее спрос на бронирование остался на уровне прошлого года. На втором месте Минск — в столицу Белоруссии стали приезжать в 4,5 раза чаще. Замыкает тройку лидеров Ереван — востребованность направления выросла в три раза.

Также туристы устремились в Дубай и Рим — отмечается, что итальянская столица показала самый заметный рост доли бронирований отелей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась в 5,6 раза.

Среди российских городов путешественники чаще всего останавливались в отелях Москвы и Санкт-Петербурга — 19,5 и 14,5 процента от общего числа бронирований за весенний период. При этом за год популярность города на Неве выросла на 28 процентов, в то время как интерес к столице снизился на шесть процентов. Кроме того, востребованы этой весной были отели в Адлере, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Владивостоке.

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