В турагентствах испарились туристы

Последствия ослабления рубля и резкий рост внутренних курсов туроператоров остаются топовой темой в среде профессионалов туризма. В закрытом телеграм-канале «Крыша ТурДома B2B» турагенты пишут, что столкнулись с новой проблемой: клиенты отказываются покупать туры, ожидая, когда ситуация с курсом валют стабилизируется.

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«Продажи встали. Многие туристы хотят аннулировать туры, которые были подтверждены сегодня утром», – пишет Олег Сиднин из LSC Travel.

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Другие агенты отмечают, что клиенты откладывают решения о покупке и вообще «испарились со вчерашнего обеда».

«У меня все заявки вчерашние слетали, так как доплата от 10 000 до 100 000», – комментирует Анна Прохорова.

Клиенты, не успевшие забронировать поездки до среды, сильно об этом сожалеют. А те, кто внес предоплату до «валютного шторма», паникуют: стоимость их отдыха резко подскочила.

Но есть и туристы, которые, наоборот, спешат с покупкой туров, чтобы вообще не остаться без отдыха и не платить за него заоблачные деньги.

«Сегодня туристы слезно просили забронировать тур, хотя стоимость отличалась от предыдущей. Пока они обсуждали рейсы, цена одного номера подскочила на 20 000, а второго – на 18 000. Результат – ждем до вторника», – пишет в чате турагент.

Ясности с курсом пока нет и уверенности, что он гарантированно снизится, тоже. Хотя некоторые клиенты, по признанию турагентов, «спокойно ждут стабилизации на следующей неделе». Рубль в любом случае дороже, чем был зимой.

Некоторые агенты считают, что им самим сейчас не стоит спешить с продажами. В первую очередь, чтобы не рисковать собственными деньгами: им кажется неосмотрительным принимать оплату, не зная, какой курс будет у туроператора через час.

«Сама не рискну бронировать новые заявки: пока везешь деньги в банк, все меняется, и ты не только не заработал, но и еще и должен остался. Ждем какой-то стабилизации», – подытожила турагент Светлана Михеева.