«Аэрофлот» запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

Компания "Аэрофлот" с 1 июня запускает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.
"Аэрофлот" с 1 июня запускает прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Полеты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вылеты из аэропорта Пулково будут осуществляться по средам и воскресеньям, из Владивостока - по четвергам и понедельникам.
По данным компании, на рейсах Санкт-Петербург - Владивосток - Санкт-Петербург доступны билеты по субсидированным тарифам для льготных категорий населения.
Ранее в Минвостокразвития РФ сообщили, что программы субсидирования авиаперелетов на Дальнем Востоке обеспечены в полном объеме, на финансирование трех программ в 2022 году направлено 16,6 млрд рублей. На данный момент запущены и работают три программы субсидирования авиаперелетов. Первая - только для дальневосточников, она обеспечивает доступные перелеты в Москву и Петербург. По второй программе билеты могут приобрести льготные категории граждан (молодые люди, многодетные, пенсионеры, инвалиды, в том числе не проживающие на Дальнем Востоке). Третья программа направлена на связанность регионов внутри Дальневосточного федерального округа.