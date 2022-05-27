«Аэрофлот» запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

Отмечается, что вылеты из аэропорта Пулково будут осуществляться по средам и воскресеньям, из Владивостока - по четвергам и понедельникам.

Ранее в Минвостокразвития РФ сообщили, что программы субсидирования авиаперелетов на Дальнем Востоке обеспечены в полном объеме, на финансирование трех программ в 2022 году направлено 16,6 млрд рублей. На данный момент запущены и работают три программы субсидирования авиаперелетов. Первая - только для дальневосточников, она обеспечивает доступные перелеты в Москву и Петербург. По второй программе билеты могут приобрести льготные категории граждан (молодые люди, многодетные, пенсионеры, инвалиды, в том числе не проживающие на Дальнем Востоке). Третья программа направлена на связанность регионов внутри Дальневосточного федерального округа.