«Аэрофлот» запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

«Аэрофлот» с 1 июня запускает прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Полеты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777, сообщает пресс-служба компании.

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Вылет из аэропорта «Пулково» по средам и воскресеньям, рейсы из Владивостока — по четвергам и понедельникам.