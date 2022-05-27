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3 часа назад

«Аэрофлот» открывает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

BFM.RUиещё 2

«Аэрофлот» с 1 июня запускает прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Полеты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777, сообщает пресс-служба компании.

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком
Фото: PixabayPixabay

Вылет из аэропорта «Пулково» по средам и воскресеньям, рейсы из Владивостока — по четвергам и понедельникам.

Продажа билетов на рейсы открыта. На рейсах Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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