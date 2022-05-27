Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
30 минут назад

Краснодарский край рассчитывает принять в 2022 году 17 млн туристов

TourDom

Власти Краснодарского края ожидают, что турпоток на курорты Кубани в этом году составит не менее 17 млн человек и вполне будет сопоставим с показателями 2021-го. Такое заявление сделала и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

Краснодарский край рассчитывает принять в 2022 году 17 млн туристов
Фото: TourDomTourDom

По ее словам, снижение числа отпускников из-за закрытия аэропортов не прогнозируется. Все логистические сложности решаются за счет перераспределения туристического потока. В частности, речь идет об увеличении автомобильной и железнодорожной перевозки в качестве альтернативы авиарейсам.

«Готовим инфраструктуру, дорожные сервисы, которые сегодня должны взять на себя существенную нагрузку перераспределяемого турпотока. Мы работаем с РЖД, компания ставит дополнительные составы. Все это должно привести к тому, что число туристов на Кубани не сократится», – пояснила Мария Золотухина.

Она также добавила, что прогнозы подтверждает и объективная статистика. Например, несмотря на то что три из четырех аэропортов региона сейчас не принимают рейсы, с начала года в Краснодарский край приехало 3,3 млн гостей.

Отметим, в прошлом месяце глава Ростуризма Зарина Догузова и вовсе заявила, что турпоток на российский юг вырастет в предстоящем летнем сезоне на 30% в сравнении с прошлогодним. Однако некоторые представители турбизнеса уже сообщают о массовых отменах бронирований в отелях Кубани и Крыма из-за проблем с перевозкой. Впрочем, сами чиновники с такими заявлениями не согласны.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители