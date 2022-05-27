Краснодарский край рассчитывает принять в 2022 году 17 млн туристов

Власти Краснодарского края ожидают, что турпоток на курорты Кубани в этом году составит не менее 17 млн человек и вполне будет сопоставим с показателями 2021-го. Такое заявление сделала и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

Фото: TourDom TourDom

По ее словам, снижение числа отпускников из-за закрытия аэропортов не прогнозируется. Все логистические сложности решаются за счет перераспределения туристического потока. В частности, речь идет об увеличении автомобильной и железнодорожной перевозки в качестве альтернативы авиарейсам.

«Готовим инфраструктуру, дорожные сервисы, которые сегодня должны взять на себя существенную нагрузку перераспределяемого турпотока. Мы работаем с РЖД, компания ставит дополнительные составы. Все это должно привести к тому, что число туристов на Кубани не сократится», – пояснила Мария Золотухина.

Она также добавила, что прогнозы подтверждает и объективная статистика. Например, несмотря на то что три из четырех аэропортов региона сейчас не принимают рейсы, с начала года в Краснодарский край приехало 3,3 млн гостей.