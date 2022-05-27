Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
57 минут назад

В московском аэропорту откроется новый терминал «Аэроэкспресса»

Lenta.ru

Открытие нового терминала «Аэроэкспресса» в московском аэропорту Шереметьево состоится 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиагавани.

В Шереметьево откроется новый терминал «Аэроэкспресса»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, будут запущены прямые поезда, которые соединят центр Москвы с терминалами B и C. По словам представителей Шереметьево, это обеспечит доступность авиахаба, который считается крупнейшим в стране.

Кроме того, новые составят удовлетворят потребности путешественников в высокий туристический сезон. Добраться до авиагавани можно будет на комфортабельных двухэтажных поездах.

Отмечается, что строительство новой ветки «Аэроэкспресса» велось последние несколько лет.

Ранее в мае сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» выбрала туроператора для продажи услуг авиаперевозки в составе туристических пакетов. Речь идет о продаже и оказании услуг по перевозке на регулярных, а также отдельных чартерных рейсах компании по международным и внутрироссийским направлениям повышенного туристического спроса.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители