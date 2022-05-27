В Шереметьево откроется новый терминал «Аэроэкспресса»

Открытие нового терминала «Аэроэкспресса» в московском аэропорту Шереметьево состоится 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиагавани.
Так, будут запущены прямые поезда, которые соединят центр Москвы с терминалами B и C. По словам представителей Шереметьево, это обеспечит доступность авиахаба, который считается крупнейшим в стране.
Кроме того, новые составят удовлетворят потребности путешественников в высокий туристический сезон. Добраться до авиагавани можно будет на комфортабельных двухэтажных поездах.
Отмечается, что строительство новой ветки «Аэроэкспресса» велось последние несколько лет.
Ранее в мае сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» выбрала туроператора для продажи услуг авиаперевозки в составе туристических пакетов. Речь идет о продаже и оказании услуг по перевозке на регулярных, а также отдельных чартерных рейсах компании по международным и внутрироссийским направлениям повышенного туристического спроса.