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53 минуты назад

Почему стоит обязательно съездить в Кахетию: видео

Диана Товсепова

https://vp.rambler.ru/admin/ac/ramblernews/records/1969867/export

Интерес к Грузии у россиян в последние годы только растет. Причем сейчас туристы не ограничивают на красивом и колоритном Тбилиси, а едут вглубь страны.

Регионов в Грузии много, они все разные и каждый из них чем-то интересен. Морской отдых в Батуми, горная Сванетия и винная Кахетия. В одном из районов Кахетии, Телави, снимали культовый фильм "Мимино", там можно научиться готовить настоящие хинкали, послушать грузинские песни.

Смотрите видео, чтобы узнать пять причин поехать на несколько дней в Кахетию.

Ранее мы писали о том, почему у туристов стал популярен Казахстан.

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