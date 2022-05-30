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Интерес к Грузии у россиян в последние годы только растет. Причем сейчас туристы не ограничивают на красивом и колоритном Тбилиси, а едут вглубь страны.

Регионов в Грузии много, они все разные и каждый из них чем-то интересен. Морской отдых в Батуми, горная Сванетия и винная Кахетия. В одном из районов Кахетии, Телави, снимали культовый фильм "Мимино", там можно научиться готовить настоящие хинкали, послушать грузинские песни.

Смотрите видео, чтобы узнать пять причин поехать на несколько дней в Кахетию.