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2 часа назад

Россиянам назвали подешевевшие направления для летнего отдыха

Lenta.ru

Аналитики сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel назвали российским путешественникам самые подешевевшие направления для будущего летнего отпуска. Результаты исследования публикует РИА Новости.

Россиянам назвали подешевевшие направления для летнего отдыха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты заявили, что к концу мая стоимость туров по России и в ряд зарубежных стран снизилась в среднем на 14 процентов. Так, цены на российские курорты упали на 20 процентов — с 52 тысяч до 41,5 тысячи рублей.

Среди заграничных направлений больше всего подешевел отдых в Армении и на Мальдивах — россияне могут приобрести путевки в эти страны с экономией в 65 и 41 процент соответственно. Например, в начале мая тур в Армению стоил в среднем 102 тысячи рублей, сейчас соотечественники могут приобрести его за 36 тысяч, на Мальдивах цена снизилась с 497 тысяч рублей до 295 тысяч.

Также заметное понижение стоимости зафиксировано на курортах Египта и Турции, куда поездка обходилась в начале мая в 130 и 161,5 тысячи рублей соответственно. Сейчас туры по данным направлениям можно купить за 121 и 125,8 тысячи рублей.

Ранее в мае семейная пара российских путешественников, рискнувшая отправиться на Мальдивы практически без долларов, сумела оплатить экскурсию рублями. Так, туристы купили тур на острова с завтраком и ужином, выбрав для своего перелета регулярные рейсы арабской авиакомпании Etihad.

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