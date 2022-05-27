В Кубани считают, что турпоток должен составить около 17 млн человек

"Готовим инфраструктуру, дорожные сервисы, которые сегодня должны взять на себя существенную нагрузку перераспределенного туристического потока, мы работаем с РЖД, который ставит дополнительные составы - работают как в целом с увеличившейся нагрузкой, так и с отдельными группами населения. <...> Все это должно привести к тому, что турпоток в Краснодарский край не сократится. Мы прогнозируем, что он будет на уровне прошлого года - порядка 17 млн туристов мы ждем в Краснодарском крае", - сказала Золотухина.