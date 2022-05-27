В Кубани считают, что турпоток должен составить около 17 млн человек

Туристический поток в Краснодарском крае в этом году должен остаться на уровне прошлогодних показателей - около 17 млн человек. Снижения числа отдыхающих в условиях логистических трудностей не ожидается, сообщила и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина во время пресс-конференции в ТАСС.
"Готовим инфраструктуру, дорожные сервисы, которые сегодня должны взять на себя существенную нагрузку перераспределенного туристического потока, мы работаем с РЖД, который ставит дополнительные составы - работают как в целом с увеличившейся нагрузкой, так и с отдельными группами населения. <...> Все это должно привести к тому, что турпоток в Краснодарский край не сократится. Мы прогнозируем, что он будет на уровне прошлого года - порядка 17 млн туристов мы ждем в Краснодарском крае", - сказала Золотухина.
По ее словам, на сегодняшний день Кубань уже приняла 3,3 млн туристов, несмотря на приостановку работы трех из четырех аэропортов в регионе.
Она напомнила, что для мест размещения Кубани, которые работают по системе "все включено", введен единый стандарт. "Анализируя запрос наших гостей, мы видим, что порядка 60% наших гостей ищут отели, работающие именно по системе "все включено", - пояснила Золотухина.
Кроме того, помимо моря, для гостей края доступны экологический туризм и другие активности, пояснила и. о. министра. По словам Золотухиной, в регионе восстанавливают советские пешеходные маршруты, в том числе Всесоюзный туристский маршрут № 30 ("Через горы к морю").Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что внутренний турпоток в России летом 2022 года составит 30-31 млн человек, в том числе 8 млн туристов отправятся в южные регионы.