Япония обяжет иностранных туристов все время носить маски

Несмотря на снижение активности ковида в стране, Токио не хочет допускать новой вспышки.

С конца мая в Японию в тестовом режиме начать пускать путешественников из ряда стран, включая Австралию и США.С 10 июня в страну могут въехать и туристы из других стран – но пока лишь в рамках групповых туров.

При этом все иностранцы без исключения на протяжении всего срока пребывания на территории страны восходящего солнца везде, кроме своего гостиничного номера, обязаны будут находиться в медицинской маске.