Япония обяжет иностранных туристов все время носить маски

Несмотря на снижение активности ковида в стране, Токио не хочет допускать новой вспышки.
С конца мая в Японию в тестовом режиме начать пускать путешественников из ряда стран, включая Австралию и США.С 10 июня в страну могут въехать и туристы из других стран – но пока лишь в рамках групповых туров.
При этом все иностранцы без исключения на протяжении всего срока пребывания на территории страны восходящего солнца везде, кроме своего гостиничного номера, обязаны будут находиться в медицинской маске.
В Японии в последнее время фиксируется спад количества заболеваний коронавирусом.Но так было уже не раз, после чего следовал новый пик заболеваемости. Токио не желает на счет прибытия иностранных туристов получить новую вспышку ковида.