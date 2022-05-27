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1 час назад

Япония обяжет иностранных туристов все время носить маски

Inc-News

Несмотря на снижение активности ковида в стране, Токио не хочет допускать новой вспышки.

Япония обяжет иностранных туристов все время носить маски
Фото: Inc-NewsInc-News

С конца мая в Японию в тестовом режиме начать пускать путешественников из ряда стран, включая Австралию и США.С 10 июня в страну могут въехать и туристы из других стран – но пока лишь в рамках групповых туров.

При этом все иностранцы без исключения на протяжении всего срока пребывания на территории страны восходящего солнца везде, кроме своего гостиничного номера, обязаны будут находиться в медицинской маске.

В Японии в последнее время фиксируется спад количества заболеваний коронавирусом.Но так было уже не раз, после чего следовал новый пик заболеваемости. Токио не желает на счет прибытия иностранных туристов получить новую вспышку ковида.

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